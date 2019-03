تظاهرة حاشدة وسط العاصمة الجزائرية تطالب بالتغيير السياسي

Live:🇩🇿

Algérie الجزائر

27 Mars:

Bejaia:

Les travailleurs des banques de la wilyayde Bejaia sont entrés en grève ce matin, ils organisent actuellement une marche, pour soutenir le mouvement populaire et pour le départ du régime et dire non à l'application de l'article 102. pic.twitter.com/HLjT4wHyIo