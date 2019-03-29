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شاهد.. صور نادرة للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر على جبهة القتال!

أخبار العالم العربي

شاهد.. صور نادرة للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر على جبهة القتال!
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الزعيم الراحل مع الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك
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نشرت صفحة "إيجي أرمي" المصرية المتخصصة في الشؤون العسكرية، مجموعة من الصور للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر على جبهة القتال.

ومن بين الصور التي نشرتها الصفحة، لقاء الزعيم الراحل مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث يظهر في الصورة وهو يصافحه، وكان مبارك برتبة عقيد.

وضمت الصور مجموعة لقاءات للرئيس الراحل مع بعض الجنود والضباط، حيث قام أحدهم بتقبيله ليظهر مدى حبه له.

المصدر:RT

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