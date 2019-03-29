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أنقرة لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة

أخبار العالم العربي

أنقرة لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة
AFP ADEM ALTAN
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اعتراف واشنطن مؤخرا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ووصف القرار الأمريكي بـ"الخاطئ جدا".

وقال آكار: "القرار الأمريكي بشأن الجولان خاطئ جدا، ومثل هذه الخطوات في غاية الخطورة".

وتابع: "من يزرع الريح يحصد العاصفة"، في إشارة منه إلى عواقب القرار الأمريكي.

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وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب رغم قرار مجلس الأمن.

والاثنين الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، مثيرا بذلك موجة من الاحتجاجات في العالم، ولاسيما بعد قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: "الأناضول"

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