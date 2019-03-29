استطلاع إسرائيلي يكشف نسبة العرب المستعدين للتطبيع مع الدولة العبرية

كشف استطلاع أجرته الخارجية الإسرائيلية، أن نسبة لا بأس بها من مواطني البلدان العربية يفضلون التطبيع مع إسرائيل، وخلص إلى أن العراقيين يتطلعون للتطبيع أكثر من غيرهم والسعوديين أقل.

ونشر موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" استطلاعا أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية نهاية 2018 حول مدى استعداد العرب للتطبيع مع إسرائيل، وحسب الخارجية تم طرح السؤال على 1000 شخص في كل دولة.

وحسب الاستطلاع، حلّ العراق في أولى المراتب حيث أعرب 43% من المستطلعين عن تأييدهم للتطبيع، وجاءت الإمارات ثانية بـ42%، والمغرب ثالثا بـ41%، وتونس رابعة بـ32%، والسعودية أخيرة بـ23%.

وحسب الموقع فإن34% من الإيرانيين يؤيدون التطبيع مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع لم يذكر كيف أجري الاستطلاع، كما لم يأت على ذكر الموقف في الدول المجاورة (سوريا ولبنان) والدول التي تقيم علاقات مع تل أبيب (مصر والأردن).

يظهر استطلاع رأي لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن العديد من سكان المنطقة معنيون بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 42٪ من المستطلعة آراؤهم (420 من 1000 مستطلع) في الإمارات العربية المتحدة أجابوا أنهم معنيون بأن دولتهم تقيم علاقات مع إسرائيل pic.twitter.com/EQeKIliMVk — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) 27 марта 2019 г.

العديد من سكان الدول العربية معنيون بعلاقات مع إسرائيل



هذه هي نتيجة استطلاع جديد للرأي أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في نهاية ٢٠١٨. بضمن الأسئلة التي تم توجيهها لسكان دول الشرق الأوسط التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مدى رغبتهم في أن تقيم بلدانهم علاقات مع إسرائيل pic.twitter.com/itwbmt2McU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 27 марта 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي