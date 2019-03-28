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شاهد.. "غوار الطوشة" يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك

أخبار العالم العربي

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ظهر الفنان السوري الكبير دريد لحام في تسجيل مصور يظهر فيه وهو يوقع على وثيقة ويقول إنه يهدي ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمكسيك.

ويبدأ المشهد الذي بثته قناة "الإخبارية السورية" بوثيقة تشبه الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ويقول لحام، الذي اشتهر عربيا بعدة أدوار تمثليلة أهمها "غوار الطوشي"، إن القيمة القانونية لقراره تساوي قيمة قرار "الإرهابي ترامب بإهدائه الجولان للإرهابي" نتنياهو".

المصدر: الإخبارية

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