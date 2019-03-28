رئيس مجلس الأمة الكويتي: اجتماع البرلمانات الخليجية في السعودية له دلالة ورمزية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن "اجتماع البرلمانات الخليجية كاملة العدد في السعودية له دلالة ورمزية، ويأتي معاكسا لما يريده الأعداء والمتربصون".

وقال الغانم في كلمته أمام الاجتماع الدوري الـ12 لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في مدينة جدة بالسعودية، إن "مجلس التعاون الخليجي ليس مهما لأبناء الخليج فقط بل هو مهم لكل العرب والمسلمين والعالم بأسره".

وأشار إلى محاولات التقليل من أهمية عقد مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية السابق في الكويت بحجة أن "المؤتمر عقد بكامل أعضائه إرضاء للكويت وإكراما لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولكون الكويت محل ثقة الجميع".

وقال: "نحن في جدة أيها السادة في المملكة العربية السعودية هذه المرة أيها المشككون مجتمعون جميعا وفودا ورؤساء فماذا ستقولون"؟ مشددا على أنه، "لولا قادة دولنا الخليجية ودعمهم ومؤازرتهم، لما كان لهذا المؤتمر أن يعقد".

مقدمة كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر الإتحاد البرلماني في جدة.



🇰🇼🇸🇦@MarzouqAlghanimpic.twitter.com/HSLJUwWJsa — سامي الجابر (@SamiAlJaber) 28 марта 2019 г.

وتابع المسؤول الكويتي، "من يقول لا مشكلة لدينا هو الحالم ومن يقول إن لدينا مشكلة لكن لا حل لها هو الواهم وأنا لست حالما ولست واهما".

وأضاف: "نحن ممن يقول هناك مشكلة وهناك حتما حل لها وما بين المشكلة والحل عمل دؤوب تقوم به كل الأطراف وأنا أعني ما أقول كل الأطراف الخليجية بلا استثناء تعمل بشكل أوبآخر على المضي في طريق الحل".

ودعا الغانم المجتمعين إلى اتخاذ خطوات لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وكذلك التنسيق مع "أشقائنا العرب والمسلمين وممثلي العالم الحر لإبراز هذا الملف الأخير في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في الدوحة بعد أسبوع".

ووصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى جدة الأربعاء للمشاركة في الاجتماع الدوري الـ12 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس.

المصدر: وزارة الإعلام الكويتية