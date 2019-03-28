 
مباشر

وزير الأوقاف السوري لـRT: منع السوريين من الحج قرار سياسي وجريمة أخلاقية

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف السوري لـRT: منع السوريين من الحج قرار سياسي وجريمة أخلاقية
RT
وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnbb

أكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، أن منع السلطات السعودية للسوريين من أداء فريضة الحج، قرار سياسي، وهو جريمة دينية وأخلاقية ودولية.

إقرأ المزيد
وزير الأوقاف السوري.. رهان محاربة التطرف
وزير الأوقاف السوري.. رهان محاربة التطرف

وقال السيد في مقابلة مع قناة RT، إنه "حتى اللحظة لم يتم أتخاذ أي إجراءات للسماح للسوريين بأداء فريضة الحج".

وأضاف أن "وزارتي الأوقاف والخارجية السوريتين بذلتا كافة الجهود وأرسلتا عدة رسائل، لكن مع الأسف، لا منظمة التعاون الإسلامي، ولا رابطة العالم الإسلامي ولا جامعة الدول العربية، لم يتحرك أحد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من أبوين مختلفين.. هكذا أنجبت امرأة توأمين!