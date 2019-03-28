وزير الأوقاف السوري لـRT: منع السوريين من الحج قرار سياسي وجريمة أخلاقية
RT
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أكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، أن منع السلطات السعودية للسوريين من أداء فريضة الحج، قرار سياسي، وهو جريمة دينية وأخلاقية ودولية.
وقال السيد في مقابلة مع قناة RT، إنه "حتى اللحظة لم يتم أتخاذ أي إجراءات للسماح للسوريين بأداء فريضة الحج".
وأضاف أن "وزارتي الأوقاف والخارجية السوريتين بذلتا كافة الجهود وأرسلتا عدة رسائل، لكن مع الأسف، لا منظمة التعاون الإسلامي، ولا رابطة العالم الإسلامي ولا جامعة الدول العربية، لم يتحرك أحد".
المصدر: RT
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