شركة روسية تكتشف احتياطيات نفطية في محافظة المثنى العراقية

أكد رئيس شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، وحيد الكبيروف، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اكتشاف احتياطيات نفطية في محافظة المثنى.

وجاء هذا التصريح خلال استقبال عبد المهدي لـ الكبيروف في مكتبه اليوم الخميس، حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبحث الجانبان عمل "لوك أويل" في العراق وفرص زيادة الاستثمارات والتعاون بين بغداد وموسكو.

وأكد عبد المهدي اهتمام بغداد بالنهوض الاقتصادي في البلاد وتحقيق تقدم في الاستثمار، مشيرا إلى حاجة العراق لبناء المصافي وتوفير المشتقات النفطية وعدم الاكتفاء بتصدير النفط فقط.

من جانبه استعرض الكبيروف الأعمال التي تنفذها "لوك أويل" ومشاريعها الاستثمارية في مجال تطوير الإنتاج والاستخراج في الحقول النفطية والخطط المستقبلية في ضوء حاجة العراق.

وعبر الكبيروف عن استعداد شركته لتلبية متطلبات القطاع النفطي العراقي وتقديم الخبرات والتدريب للكوادر العراقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان.

المصدر: RT