"البطاقة الذكية" تخفف أزمة المحروقات في دمشق

طبق نظام "البطاقة الذكية" لتوزيع الغاز المنزلي في دمشق، بعد اللاذقية، وأكدت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" وجود فائض في المادة التي شكلت أزمة خانقة مؤخراً.

وقال مدير الشركة مصطفى حصوية إن الجولات الميدانية للشركة أظهرت أن ثمة "فائضا لدى كل الموزعين لمادة الغاز"، ويعزى ذلك إلى أن "التوزيع كان عادلا ومنضبطا"

وأشار حصوية إلى أن الكمية التي يتم إنتاجها من الغاز "لم تتغير قبل وبعد تطبيق نظام البطاقة الذكية وهي 40 ألف أسطوانة يوميا".

وأضاف أن تطبيق نظام البطاقة الذكية للغاز سينتقل إلى حلب وطرطوس والسويداء بداية أبريل المقبل، تليها محافظات حمص وحماة، على أن يبدأ تطبيقها أول أيار القادم في درعا والقنيطرة ودير الزور.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية