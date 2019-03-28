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معاقبة مصري اخترق حساب البرلمان خلال كلمة لأمير الكويت

أخبار العالم العربي

معاقبة مصري اخترق حساب البرلمان خلال كلمة لأمير الكويت
Reuters Stephanie McGehee
مجلس الأمة الكويتي
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أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات الكويتية قضت بالحكم على وافد مصري بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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وقالت الصحيفة إن المتهم أحيل إلى المحاكمة بتهمة الدخول غير المشروع إلى الحساب الآلي لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.

وأضافت: "تمت إحالة المتهم بعد ما رصد وهو يخترق النظام الآلي لمجلس الأمة ويحاول إيقاف الحسابات الرقمية للمسؤولين عن النظام "الأدمن"، مشيرةً إلى أن ذلك جاء خلال إلقاء الأمير صباح الأحمد، كلمته في افتتاح الدورة المنعقدة حاليا.

المصدر: وكالات

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