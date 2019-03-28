تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، صحبة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مواقع في مدينة العلمين الجديدة، ومتحفها العسكري.

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري اصطحب ولي عهد أبوظبي في زيارة لمتحف العلمين العسكري، والذي يمثل تخليدا لمعركة العلمين التي كانت السبب الرئيسي في نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي يضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والطائرات، التي استخدمت في المعركة.

واستعرض الرئيس المصري قاعات عرض للمقتنيات العسكرية وخرائط سير المعارك، فضلا عن قاعة توضح دور مصر العسكري خلال الحقب التاريخية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث إن الجولة شملت تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترا، فضلاً عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وتعد "معركة العلمين" إحدى المعارك الشرسة والحاسمة في الحرب العالمية الثانية، تواجهت فيها قوات دول الحلفاء بقيادة بريطانيا وقوات دول المحور بقيادة ألمانيا في محيط بلدة العلمين غرب الإسكندرية في خريف 1942، وانتهت بأول نصر للحلفاء في الحرب، وشكلت نقطة تحول فيها لصالحهم.

المصدر: RT