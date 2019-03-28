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تركي آل الشيخ يحذف تعليقا على صورة مع السيسي وبن زايد! (صورة)

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تركي آل الشيخ يحذف تعليقا على صورة مع السيسي وبن زايد! (صورة)
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نشر رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مع تعليق قبل أن يمسحه بعد دقائق من نشره.

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة.. ويا رب السبت يفوز اللي في بالي".

وعاد تركي آل الشيخ ليمحو تعليقه المذكور أعلاه، ورأى البعض أن الجملة الأخيرة في التعليق غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الزعيمين، وقصد بالتعليق المباراة المرتقبة بين الغريمين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل.

الصورة قبل مسح التعليق

ويمتلك آل الشيخ نادي بيراميدز المصري، الذي يحتل الترتيب الثالث في جدول الدوري المصري، وبينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الأهلي.

المصدر: RT

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