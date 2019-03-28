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"رويترز": السعودية تطلق سراح عدد من الناشطات

أخبار العالم العربي

AP
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أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية أفرجت عن عدد من الناشطات اعتقلن في وقت سابق.

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وأكدت مصادر مختلفة للوكالة أن السلطات السعودية أفرجت عن 3 نساء، واجهن تهما تتعلق بنشاطهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

وقال مصدران إنه سيتم إطلاق سراح بقية الموقوفات الأحد القادم.

ويأتي ذلك غداة استئناف القضاء السعودي، الأربعاء، محاكمة الناشطات، وبينهن لجين الهذلول‎ وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، اللواتي احتجزن قبل أكثر من تسعة أشهر. وعقد القضاء السعودي أمس جسلة الاستماع الثانية في قضية الناشطات التي أثارت انتقادات دولية واسعة.

المصدر: "رويترز"

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