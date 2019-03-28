تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في الإسكندرية، من إلقاء القبض على سيدة اختطفت شابا بالاشتراك مع أربعة رجال آخرين، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

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وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المواطنين، "بقيام مجهولين باستدراجه واحتجازه وتوثيقه بمكان غير معلوم، وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بجروح متفرقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، ثم أطلقوا سراحه".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وأربعة أشخاص آخرين وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقاموا بذلك انتقاما للسيدة بعدما تراجع المعتدى عليه عن وعده لها بالزواج.

وأقروا بارتكاب الواقعة، حيث أقرت السيدة "بارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج، إلا أنه لم يف باتفاقه معها فعقدت النية على الانتقام منه وتحقيق استفادة مادية، وفي سبيل تنفيذ مخططها استعانت بباقي المتهمين، حيث أعدوا سيارة مستأجرة، وتم استدراجه تليفونيا وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قاموا باقتياده ونقله بالسيارة، والتعدي عليه بسلاح أبيض، وقرروا إكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتخلصوا من الإيصالات خشية افتضاح أمرهم".

المصدر: صدى البلد