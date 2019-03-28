صحيفة: أردنيون يطالبون بأسماء من حضروا عشاء أعدته السفارة الإسرائيلية على شرفهم

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن السفارة الإسرائیلیة في عمّان أقامت عشاء حضره 100 شخص بینھم أردنیون، ما أثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعي.

وحسب "الغد"، فقد طالب ناشطو مواقع التواصل بكشف أسماء الأردنیین الذین حضروا العشاء، وسط تندید بما أقدموا علیه في ظل ازدیاد الاحتقان الشعبي الأردني ضد الانتھاكات الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني والمقدسات.

واعتبر الناشطون أن مشاركة السفارة في عشائھا، یعد استفزازا لمشاعر الأردنیین وتطبیعا علنیا، مشیرین إلى أن المشاركین لا یمثلون إلا أنفسھم ولا یعبرون ولا بأي شكل عن موقف الأردنیین.

وتابعت الصحيفة، أن بعض النشطاء أشاروا إلى أن "المنشور الإسرائیلي" تعمد إثارة الأردنیین عندما تحدث عن وجود أردنیین دون أن ینشر سوى صور الشیف الذي أعد الطعام بصحبة السفیر الإسرائیلي، ما دفع البعض إلى التشكیك بصحة نبأ حضور أردنیین.

كما أن المنشور لم یحدد عدد الأردنیین الذین حضروا، بل يشير إلى 100 شخصیة بينهم أردنیون وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

100 شخصيه اردنيه خذلو الشعب الاردني وتاريخه وحضرو عشاء في السفارة الإسرائيلية في الاردن .



بحب اذكر انو الشعب الاردني دائما الى جانب فلسطين

وهذول ال١٠٠ شخصيه لا يمثلو الا انفسهم

نقطه — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) 27 марта 2019 г.

كم هو مؤسف ومخجل خبر حضور 100 شخصية دبلوماسية وسياسية اردنية لحفل العشاء في السفارة الاسرائيلية في عمان !! عيب والله #الاردن — معاذ بن فيصل الحربي 🇯🇴 (@moaadharbe) 27 марта 2019 г.

١٠٠ شخصية اردنية تحضر مأدبة عشاء اقامتها سفارة الكيان الصهيوني في عمان



سنحكم#الاردن#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/zad9PJCt8A — شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) 27 марта 2019 г.

المصدر: "الغد"