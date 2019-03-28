 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إصابة 3 فلسطينيين بقصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالي قطاع غزة

صحيفة: أردنيون يطالبون بأسماء من حضروا عشاء أعدته السفارة الإسرائيلية على شرفهم

أخبار العالم العربي

صحيفة: أردنيون يطالبون بأسماء من حضروا عشاء أعدته السفارة الإسرائيلية على شرفهم
إسرائيل بالعربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln8o

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن السفارة الإسرائیلیة في عمّان أقامت عشاء حضره 100 شخص بینھم أردنیون، ما أثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعي. 

وحسب "الغد"، فقد طالب ناشطو مواقع التواصل بكشف أسماء الأردنیین الذین حضروا العشاء، وسط تندید بما أقدموا علیه في ظل ازدیاد الاحتقان الشعبي الأردني ضد الانتھاكات الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني والمقدسات.

واعتبر الناشطون أن مشاركة السفارة في عشائھا، یعد استفزازا لمشاعر الأردنیین وتطبیعا علنیا، مشیرین إلى أن المشاركین لا یمثلون إلا أنفسھم ولا یعبرون ولا بأي شكل عن موقف الأردنیین.

وتابعت الصحيفة، أن بعض النشطاء أشاروا إلى أن "المنشور الإسرائیلي" تعمد إثارة الأردنیین عندما تحدث عن وجود أردنیین دون أن ینشر سوى صور الشیف الذي أعد الطعام بصحبة السفیر الإسرائیلي، ما دفع البعض إلى التشكیك بصحة نبأ حضور أردنیین.

كما أن المنشور لم یحدد عدد الأردنیین الذین حضروا، بل يشير إلى 100 شخصیة بينهم أردنیون وأعضاء في السلك الدبلوماسي. 

المصدر: "الغد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد بيان قائد الجيش.. أويحيى ينقلب على بوتفليقة وحنون تسحب نوابها من البرلمان