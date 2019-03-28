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كاتب وروائي سعودي: ويسألونك عن القدس والجولان!

أخبار العالم العربي

كاتب وروائي سعودي: ويسألونك عن القدس والجولان!
Reuters
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غرّد الكاتب، والروائي السعودي، تركي الحمد عن القدس والجولان، متسائلا عن سبب "كل هذا الصياح والنواح" بشأنهما، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ "زوبعة الفنجان" ستهدأ بعد يومين.

وأجاب الحمد في مطلع تغريدته عن تساؤله عما تكون القدس والجولان قائلا: "هي إسرائيلية واقعا منذ 1967"، مشددا على أن "موازين القوى هي من يحدد اتجاه الريح وليس نبرات الصوت والصراخ..ويا قلب لا تحزن".

يذكر أن السعودية كانت قد أكدت رفضها التام واستنكارها لإعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مشيرة إلى أن الهضبة "أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة".

المصدر: تويتر

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