غرّد الكاتب، والروائي السعودي، تركي الحمد عن القدس والجولان، متسائلا عن سبب "كل هذا الصياح والنواح" بشأنهما، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ "زوبعة الفنجان" ستهدأ بعد يومين.

وأجاب الحمد في مطلع تغريدته عن تساؤله عما تكون القدس والجولان قائلا: "هي إسرائيلية واقعا منذ 1967"، مشددا على أن "موازين القوى هي من يحدد اتجاه الريح وليس نبرات الصوت والصراخ..ويا قلب لا تحزن".

ويسألونك عن القدس والجولان، قل هي إسرائيلية واقعا منذ ١٩٦٧، فلم كل هذا الصياح والنواح الذي لن يضر ذبابة ولن يغير علاقة..كلها يومين وتهدأ زوبعة الفنجان، ويا دار ما دخلك شر. موازين القوى هي من يحدد اتجاه الريح وليس نبرات الصوت والصراخ..ويا قلب لا تحزن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) March 26, 2019

يذكر أن السعودية كانت قد أكدت رفضها التام واستنكارها لإعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مشيرة إلى أن الهضبة "أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة".

المصدر: تويتر