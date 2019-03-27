بالصور.. أروقة القمة العربية والفخامة التونسية

وضعت تونس اللمسات الأخيرة استعدادا لاحتضان القمة العربية الـ30 التي تنطلق يوم الأحد 31 مارس وسط ترقب عربي كبير لاجتماع سيحضره الزعماء العرب.

وأولت السلطات التونسية اهتماما كبيرا لأصغر التفاصيل لاستقبال القادة المشاركين في القمة.

وتعلق الآمال على قمة تونس تحديدا بأن تكون مختلفة حيث عدلت فيها كل القوى الفاعلة الرسمية والشعبية على السواء بوصلتها لتتجه صوب إعادة رسم ملامح المشهد العربي والخروج بنتائج إيجابية تعيد التوازنات السياسية في المنطقة.

ومن المنتظر وفق تصريحات رسمية، أن يحضر القمة غالبية ملوك وقادة الدول العربية، لرص الصفوف والبحث عن حلول ناجعة لأزمات المنطقة العربية فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك.

ولتمكين المتابعين في أرجاء المعمورة من مواكبة القمة لحظة بلحظة، أنشأت الرئاسة التونسية موقعا خاصا بالقمة العربية، بالإضافة للمواكبة الفورية والمتواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

المصدر: RT