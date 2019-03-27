الجيش السوري يتصدى لغارات إسرائيلية على مطار حلب والمدينة الصناعية

أعلنت دمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مطار حلب والمدينة الصناعية .

وأوضح مصدر عسكري سوريا للإعلام الرسمي: "في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء بدأت وسائط دفاعنا الجوي بالتصدي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب حيث أسقطت عددا من الصواريخ المعادية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

بدورها، أكدت قناة "الإخبارية" السورية أن الهجوم طال أيضا محيط مطار حلب الدولي حيث وقعت عدة انفجارات.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاعتداءات طالت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات السورية وحلفائها، بينما تحدثت ناشطون عن قطع عام للكهرباء عن محافظة حلب بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية.

فيما قال مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 70 بالمئة من الأهداف المعادية.

وبين المصدر إن العدوان استهدف مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.

ويجري هذا الهجوم الإسرائيلي بالتزامن مع انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الجولان في ظل اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية المحتلة.

المصدر: وكالات