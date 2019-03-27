أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، خلال زيارة قام بها إلى الدوحة، أن قطر دولة صديقة لتركيا، متعهدا بأن بلاده لن تسمح لأحد بالكيد للإمارة.

وقال أوقطاي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مقر قيادة القوات البرية التركية القطرية، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في افتتاح متحف قطر الوطني الجديد، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "إن تركيا صديقة لكل من يكن الود لأصدقائها القطريين، ولا تسمح لأحد بالكيد لهم".

وأضاف أوقطاي: "إننا نكن الود لكل من يكن الود لنا، وكل من لا يفهم هذه اللغة، سنرد عليه باللغة التي يفهمها، ونحن مصممون على ذلك".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن بلاده لديها مبدأ ثابت يتمثل بالوقوف بحزم في وجه الظلم بجميع أنحاء العالم، وأضاف، متوجها إلى العسكريين الأتراك: "وأنتم تعكسون هذا الموقف في المجال العسكري".

وشدد أوقطاي على أن الوحدة العسكرية التركية تؤدي مهمة هامة جدا في قطر، مؤكدا أنها "دولة صديقة" لتركيا.

ويشمل جدول أعمال أوقطاي إلى تركيا لقاء مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار الأشهر الأخيرة في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

بدوره، تعهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 15 أغسطس الماضي، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر لمساعدتها في معالجة مشاكلها الاقتصادية على خلفية انهيار الليرة التركية.

المصدر: الأناضول + وكالات