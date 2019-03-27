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نائب البشير يقود وفد السودان لأعمال القمة العربية بتونس

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نائب البشير يقود وفد السودان لأعمال القمة العربية بتونس
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
الرئيس السوداني عمر البشير
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أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبنعوف سيقود وفد السودان المشارك في أعمال القمة العربية بتونس يومي 30 و31 مارس 2019.

وأضافت أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد سيشارك في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة يوم الجمعة 29 مارس.

هذا، وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في تصريح "للمركز السوداني للخدمات الصحفية"، إن السودان حريص على المشاركة في القمة العربية انطلاقا من التزامه تجاه القضايا العربية.

وبين أن القمة ستناقش دعم السلام والتنمية بالسودان، بجانب القرار الأمريكي الذي صدر بحق الجولان، بالإضافة لمتابعة موضوع تطوير الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والوضع السياسي الراهن بالوطن العربي.

وأوضح الدرديري أن وفد السودان سيغادر في الثلاثين من الشهر الجاري، متوقعا أن يلتقي النائب الأول بعدد من القادة العرب، إلى جانب لقاءات لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه بالدول العربية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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