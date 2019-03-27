تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة حتى أرفع المسؤولين في السعودية حال ثبوت مسؤوليتهم عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال جلسة استماع في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تعمل عبر قنوات "الحكومة بأسرها" لتحديد هوية كل شخص ضالع بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي.

وشدد بومبيو، ردا على سؤال مناسب، إلى أنه يتعهد بمحاسبة كل من ستثبت مسؤوليته، حتى أرفع المسؤولين السعوديين، وذلك في إشارة إلى ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعاملها مع قضية مقتل خاشقجي، الكاتب والصحفي الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية، أحد أكبر وأهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من المملكة.

واقتصرت الولايات المتحدة عمليا في ردها على هذه الجريمة بفرض عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم متورطون في الجريمة، وذلك وسط دعوات كثيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد المسؤولين عن القضية تتزامن مع اتهامات منسوبة إلى ولي العهد السعودي بالوقوف وراءها.

وحتى هذه اللحظة أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.

بدورها، توجه تركيا اتهامات مستمرة إلى السلطات السعودية بعدم التعاون مع أنقرة للتحقيق في الجريمة، وأعلنت أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في القضية، معتبرة أن الرياض تسعى للتستر عليه.

المصدر: رويترز + وكالات