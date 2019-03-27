 
مباشر

بشار الجعفري بالفرنسية: لكل إنسان وطنان.. بلده وسوريا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln3z

استهل المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، كلمته أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في بلاده، اليوم الأربعاء، باستذكار عبارة مأثورة تخص وطنه.

"أود أن أنقل إلى علم زملائي الأعزاء مقولة تنسب، في المقام الأول إلى المدير السابق لمتحف اللوفر، أندريه بارو، وباحث الآثار الفرنسي الشهير، شارل فيرلو.

إقرأ المزيد
لكل إنسان وطنان
لكل إنسان وطنان.. أما للسوريين فلا

لماذا هذان الاثنان بالذات؟ لأنهما قالا شيئا مهما جدا عن سوريا، وذلك منذ وقت بعيد، لكن هذا الشيء يجب أن يذكره الجميع.. كان شارل فيرلو أول باحث آثار فك رموز أبجدية الأوغاريتيين، وهي أول أبجدية في العالم، وحدث ذلك في موقع أوغاريت الواقع قرب مدينة اللاذقية على الساحل السوري. وقال هذان الشخصان ما يلي: لكل إنسان متحضر في هذا العالم وطنان: وطنه الأم وسوريا. وتقودني هذا المقولة إلى مقولة أخرى ربما تعود لديدرو الذي قال ذات يوم: إن السياسة ليست مزحة تافهة، بل هي المسؤولية الحقيقية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بلهجة عربية.. تهديد إسرائيلي لإسماعيل هنية