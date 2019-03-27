أفادت قناة "البلاد" الجزائرية، مساء الأربعاء، بأن السلطات في البلاد منعت إقلاع 11 طائرة خاصة من مطارات الجزائر نحو الخارج.

وأضافت القناة الجزائرية أن الطائرات الخاصة التي تم منعها من الإقلاع تعود لرجال أعمال وشخصيات معروفة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مسؤول في تصريح لـ"البلاد" أنه تم إصدار قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعون من مغادرة أرض الوطن.

وبحسب المصدر فإن القائمة المذكورة متواجدة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل.

مصدر "البلاد": قائمة الشخصيات ورجال الأعمال الممنوعين من السفر أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) 27 марта 2019 г.

المصدر: قناة "البلاد" الجزائرية