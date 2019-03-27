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مصدر لـRT: رئيس البرلمان العراقي سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: رئيس البرلمان العراقي سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن
Reuters
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
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كشف مصدر برلماني عراقي في تصريح لـRT اليوم الأربعاء، عن وجود تنسيق لعقد لقاء بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ووزير الدفاع الأمريكي باترك شانهان.

وقال المصدر لـRT إن "الحلبوسي سيلتقي أيضا رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي"، مبينا أن "أعضاء الوفد المرافق للحلبوسي غير معروفين".

وأضاف "من المتوقع أن تجري تفاهمات بين البلدين على مستوى العمل البرلماني"، مشيرا إلى أنه لا يُعرف  إلى حد الآن جدول الأعمال على مستوى اللقاء مع وزير الدفاع الأمريكي".

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد غادر العراق الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

المصدر: RT

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