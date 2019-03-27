استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر رأس التين بالإسكندرية، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لمناقشة العديد من القضايا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي تناولا سبل دفع التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحرص الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.

وعقب انتهاء المباحثات، شهد السيسي وابن زايد مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة.

المصدر: RT