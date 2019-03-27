نيبينزيا: من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء النزاع في سوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء النزاع في سوريا على الرغم من هزيمة الإرهابيين في معظم أراضي البلاد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الأربعاء: "بنتيجة التصدي للخطر الإرهابي تمت استعادة سلطة الحكومة الشرعية على معظم أراضي البلاد"، مشيرا إلى تدن ملحوظ لمستوى العنف في سوريا.

وتابع: "بالطبع من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء النزاع في سوريا. ومن الضروري حل العديد من المهام الجدية أولا".

وأشار المندوب الروسي إلى أن الأوضاع في محافظة إدلب السورية "تتطور باتجاه خطير".

وأوضح أن "ما يثير قلقا بالغا هو الأنباء الواردة حول أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" بالتعاون مع "الخوذ البيضاء" السيئة السمعة يستعدون لتمثيليات جديدة باستخدام مواد سامة".

ونوه بأن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يسيطر على 90 بالمئة تقريبا من محافظة إدلب، وأن الإرهابيين يواصلون هجماتهم على القوات الحكومية السورية، حيث تم تسجيل 460 حادثا من هذا القبيل منذ بداية العام، وقتل فيها 30 شخصا وأصيب 100 آخرون بجروح.

وبشأن مخيم الركبان للنازحين الواقع بالقرب من الحدود الأردنية، أكد نيبينزيا أن روسيا مستعدة للحوار حوله مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن دون شروط مسبقة ومن دون تسييس الجوانب الإنسانية في هذا العمل.

وأعاد المندوب الروسي إلى الأذهان أن موسكو تدعو إلى إجلاء النازحين من مخيم الركبان بأسرع ما يمكن.

المصدر: وكالات