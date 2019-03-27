أبدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، تشاؤم الدوحة إزاء مستقبل سوريا بعد تطهير آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق البلاد ما لم تنطلق "عدالة انتقالية" فيها.

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وأكدت الدبلوماسية القطرية أمس الثلاثاء، في مقابلة لموقع Al-Monitor، ومقره في واشنطن، ردا على سؤال بشأن توقعات الدوحة لتطورات الأوضاع المستقبلية في سوريا وما إذا كانت قطر ستشارك في إعادة الإعمار، أن الدوحة قد تعهدت بأن تكون جزءا من مساعي إعادة الإعمار هناك، إلا أن ذلك يتطلب وجود "ضوابط وتوازنات معينة لضمان أن يستفيد المانحون من هذه الجهود".

وأشارت الخاطر إلى ضرورة أن تكون إعادة إعمار سوريا عملية جماعية كي لا تشارك فيها قطر وحدها، بل والأمم المتحدة والقوى الدولية المعنية.

وقالت المتحدثة: "بالنسبة لمستقبل سوريا.. من خلال عدسة "داعش" والتطرف العنيف وما إلى ذلك.. فهو ليس واعدا للغاية. خسر "داعش" أراضيه مرة أخرى، لكن جذور المشكلة لا تزال موجودة، ليس فقط الإيديولوجية بل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة أيضا".

وتابعت: "لقد ذكرنا أنه ما لم تنطلق عدالة انتقالية في سوريا، فسيكون من الصعب للغاية منع انتعاش "داعش".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أمريكيا الأسبوع الماضي عن تطهيرها آخر جيب لـ"داعش" شرقي الفرات، وهو بلدة الباغوز في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

المصدر: Al-Monitor