أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عن تعازيه للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضحايا الأردنيين في"مذبحة المسجدين" بنيوزيلندا.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من ترودو "أعرب خلاله رئيس الوزراء الكندي عن تعازيه" للعاهل الأردني وشعب المملكة "بالضحايا الأردنيين الذين قضوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا منتصف الشهر الحالي".

وأفاد الديوان الملكي بأن الاتصال تناول أيضا "بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية".

وقتل 51 شخصا جراء هجوم دموي استهدف يوم 15 مارس مسجدي النور ولينوود بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا بعملية صنفتها سلطات البلاد رسميا بالإرهابية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أردنيين وإصابة 5 آخرين.

المصدر: RT