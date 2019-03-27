هدد زعيم حزب اليمين الجديد اليميني الإسرائيلي نفتالي بنيت، بطريقة دعائية استعراضية عبر مقطع فيديو نشره على تويتر ضمن حملته الانتخابية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتأتي التهديدات ضمن دعايات سباق الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل التصعيد الحالي بين المقاومة في غزة والجيش الإسرائيلي.

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وظهر بنيت في الفيديو وهو يضع قلنسوة المتدينين اليهود "الكيباه " على رأسه، ويقول بالعربية العامية: "دير بالك (خذ حذرك) يا هنية، أنا مش (أنا لست) ليبرمان"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي وعد باغتيال هنية ولم يتمكن من ذلك.

وأضاف بنيت، وهو وزير التعليم في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، "أنا جديد.. اليمين الجديد".

وفي خلفية الفيديو، الذي يحمل عنوان "أنا غير (أختلف عن) ليبرمان"، يسمع صوت تسجيل لهنية يقول، إن "الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين، لاستعادة القدس والأقصى".

ويضيف هنية في الخلفية: "نعم.. نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، من الركام نزلزل تل أبيب".

هذا وظهرت على شريط الفيديو ترجمة باللغة العبرية لأقوال هنية، وفي النهاية كتبت عبارة "بنيت لوزارة الدفاع"، في إشارة إلى إمكانية توليه الحقيبة في الحكومة المقبلة.

انا غير عن ليبرمان pic.twitter.com/cFHesBdOen — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وفي وقت سابق، طالب أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع السابق، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات المركزة ضد قيادات حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وقصف كل الأهداف في القطاع من دون التوغل البري فيه.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال ليبرمان إنه "يجب أولا تنفيذ عمليات اغتيال مركزة وقتل كل القادة بمن فيهم هنية وسنوار".

المصدر: وكالات + تويتر