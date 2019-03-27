نصر الله يدافع عن قاسم سليماني بوجه تهجم بومبيو عليه!

دافع أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بقوة عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بوجه الهجوم الذي شنه عليه وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو.

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وقال نصر الله، مساء الثلاثاء، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "بومبيو يقول إن قاسم سليماني وغيره من الداعمين الإيرانيين يستمرون في تقويض المؤسسات الأمنية الشرعية وأمن وسلامة الشعب.. والله مظلوم الحاج قاسم، إيران وسليماني لهم فضل كبير في أنهم ساعدونا لنحافظ على أمن وسلامة الشعب".

وتابع نصر الله قائلا: "سليماني وقف إلى جانبنا ومدّنا بالأسلحة الإيرانية لنحرر أرضنا من الاحتلال الصهيوني ولنقاتل الجماعات الإرهابية، هل أمريكا لعبت دور خير للبنان؟.. إيران تقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في الموقف والدعم والتسليح، في الوقت الذي تعمل فيه أمريكا على خنق الشعب الفلسطيني وتجويعه، حتى يخضع وييأس".

وحول زيارة بومبيو للبنان، قال نصر الله: "الهدف الحقيقي للزيارة هو تحريض اللبنانيين على بعضهم، الأمريكيون منزعجون لأن لبنان آمن ومستقر، وأن اللبنانيين رغم الخصومات يدورون الزوايا وحريصون على العيش وتحييد البلد عن الصراعات الإقليمية، وهذا يذكرنا بما حصل قبل أكثر من سنة عندما احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، وحرضوا اللبنانيين على إطلاق حرب أهلية".

المصدر: RT