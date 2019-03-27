بالوثيقة.. إصدار أمر بالقبض على محافظ نينوى المقال

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمرا بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

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وبحسب وثائق حصلت عليها RT، فقد صدر أيضا أمر بالقبض على موظفين آخرين في المحافظة.

وتنص المادة 340 من القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وصوت البرلمان العراقي قبل أيام على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك على خلفية حادث غرق عبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، الخميس الماضي، أدى إلى غرق 100 شخص، أغلبهم نساء وأطفال.

المصدر: RT