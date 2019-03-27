الكرملين يعلق على أنباء تحدثت عن "خطة لحل النزاع السوري" طرحها نتنياهو على بوتين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يفهم عن أي خطة لنتنياهو يدور الحديث بشأن التسوية في سوريا.

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وفي تعليقه على أنباء تحدثت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطة بشأن التسوية في سوريا، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا، لم يتم ذلك أثناء زيارة نتنياهو في فبراير الماضي. لا يمكنني تأكيد ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدقيق بشأن أي خطة يدور الحديث".

وردا على سؤال صحفي، فيما إذا تم تسليم أي وثيقة لبوتين أجاب: "لا. ما الذي كان يقصده نتنياهو؟ أنا لا أعرف".

المصدر: نوفوستي