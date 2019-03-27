"رايتس ووتش" تدعو تونس لمنع البشير من زيارتها أو توقيفه أثناء القمة العربية

قالت "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على تونس أن تمنع دخول الرئيس السوداني، عمر البشير، "الهارب من العدالة الدولية"، إلى أراضيها، أو تقوم بالقبض عليه إذا دخلها.

ودعت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، إليس كيبلر، تونس إلى "إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد"، مشيرة إلى أن "البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".

كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في المحكمة حث تونس على اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأفادت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق بأن الرئيس البشير ينوي حضور قمة جامعة الدول العربية، التي ستعقد في تونس، العضو في "المحكمة الجنائية الدولية"، والمقررة في 31 مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوداني صدرت بحقه مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور بالسودان".

هذا وقد سمحت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للبشير بدخول أراضيها، فيما تجنبت دول أخرى مثل هذه الزيارات بموجب التزامهما بالتعاون مع المحكمة، ولجأت إلى نقل الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو مطالبة السودان بإرسال ممثلين آخرين إلى هذه الاجتماعات التي تعقد في أراضيها.

المصدر: هيومن رايتس ووتش