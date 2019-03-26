مدير مكتب ولي العهد السعودي يعتذر بشأن إعلامية سعودية

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مركز مبادرات مسك، اعتذارا بعد توجيه دعوة لإعلامية سعودية مقيمة بفرنسا لحضور أمسية اليونسكو كممثلة للمملكة.

وأكد رئيس المركز ومدير مكتب ولي العهد أن دعوة الإعلامية السعودية إيمان الحمود حصلت عن طريق الخطأ.

وكتب بدر العساكر على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نؤكد أننا في مركز مبادرات "مسك" الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم".

نؤكد أننا في مركز مبادرات مسك الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا حفظهم الله، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم. — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) 24 марта 2019 г.

وأضاف "وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتم الاعتذار والاعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب".

وختم مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان قائلا إن "الالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء، فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه".

وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والإعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب، والالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء.

فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه. — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) 24 марта 2019 г.

ونشرت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، صورة بطاقة دعوة لها لحضور الأمسية، وقد وقع عليها بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وعلقت "شكرا لمؤسسة مسك الخيرية على الدعوة الكريمة".

يحتضن مقر #اليونسكو هذا المساء أمسية "ناي" الشعرية والتي سيستمع فيها الحضور الى الأمير الشاعر #بدر_بن_عبد_المحسن وهو يشدو ب ١٤ قصيدة ستكون مترجمة أيضاً بالفرنسية.

رغم أنني أعمل اليوم حتى ساعة متأخرة سأحاول أن احضر ولو جزءاً منها .. شكراً لمؤسسة #مسك الخيرية على الدعوة الكريمة🌹 pic.twitter.com/x0omVzCpv5 — ايمان الحمود (@imankais1) 21 марта 2019 г.

وأثارت دعوة مؤسسة "مسك" الخيرية، للإعلامية السعودية إيمان الحمود، لحضور أمسية شعرية ردود فعل غاضبة في الأوساط السعودية بسبب مواقف الحمود المثيرة للجدل.

ونظمت مؤسسة "مسك" الخيرية، أمسية شعرية للشاعر السعودي المعروف، الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، وقد وجهت دعوات حضور لنخب ثقافية وفكرية وإعلاميين عرب وفرنسيين في العاصمة باريس.

المصدر: تويتر