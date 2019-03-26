العراق يعفي المواطنين الإيرانيين من رسوم الدخول

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم سمات الدخول، فيما أكدت أن الإعفاء بشرط المقابلة بالمثل.

وصوت مجلس الوزراء، اليوم، في جلسته الاعتيادية على مجموعة قرارت منها تخفيض أجور التمويل الصحي، ومشروع مستشفى القوات المسلحة وإعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل.

وأقر المجلس توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق.

هذا وفي خضم الجلسة ذاتها، قال مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بيان إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية، والإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والثلاسيميا، والأورام السرطانية).

وأضاف أن "مجلس الوزراء ألزم وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة 2019 بالكامل (دون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم أفضل الخدمات الصحية".

وصوت المجلس في الجلسة ذاتها، على مشروع مستشفى القوات المسلحة في بغداد بسعة 400 سرير.

المصدر: RT