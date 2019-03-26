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روحاني يدعو لوحدة المنطقة في وجه قرار ترامب حول الجولان

أخبار العالم العربي

روحاني يدعو لوحدة المنطقة في وجه قرار ترامب حول الجولان
Reuters Abdullah Dhiaa Al-deen
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إلى وحدة المنطقة من أجل التصدي للقرار الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ونقل موقع IRIB الإعلامي الإيراني عن روحاني قوله إن "المطالب المفرطة للكيان الصهيوني وقرارات واشنطن الخاطئة تجعل من الضروري تعزيز التعاون بين دول المنطقة".

وأضاف روحاني أن التطورات الأخيرة حول الجولان "خطيرة جدا على أمن المنطقة".

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روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له

وسبق لروحاني أن وصف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان بأنه "اعتداء استعماري لا سابق له"، مشددا على أنه مخالف للقانون الدولي.

يذكر أن العديد من الدول في العالم استنكرت قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، وأكدت التزامها بالقرارات الدولية التي تعتبر ضم إسرائيل للجولان غير شرعي.

المصدر: رويترز

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