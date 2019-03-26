السودان: قرار الإدارة الأمريكية لا يغير وضع الجولان القانوني

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، قرار البيت الأبيض الاعتراف بسيادة دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967.

وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، بابكر الصيق محمد الأمين، أن الخارجية السودانية تدين "بأقوى العبارات قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل". ووصف البيان هذا القرار بأنه "يمثل انتهاكا صريحا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان بل يقوض مبادئ القانون الدولي".

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وبحسب البيان فإن السودان "يؤكد أن القرار الأمريكي الأحادي لا يغير البتة من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية، ويناشد المجتمع الدولي برفضه باعتباره تحديا سافرا للشرعية الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ولقي قرار الرئيس الأمريكي انتقادات على المستوى الدولي ومعارضة حادة من العالم العربي، الذي أكد تبعية الهضبة لسوريا. وفي بيان له، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط إن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يعتبر "قرارا باطلا شكلا وموضوعا".

المصدر: مقع وزارة الخارجية السودانية