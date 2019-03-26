أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره اللبناني، ميشال عون، عقب لقائهما في الكرملين، أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا سياسيا، مؤكدين دعم بلديهما لجهود حكومتها في محاربة الإرهاب.

وقال الرئيسان، في بيان صدر عنهما بعد المحادثات، اليوم الثلاثاء: "إن روسيا ولبنان، وفيما يحترمان وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها وينطلقان من الموقف المبدئي المتمثل بأنه لا بديل لحل القضية السورية بوسائل سلمية، يدعمان تسوية النزاع في هذه البلاد بطريقة سياسية دبلوماسية على أساس القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأكد البيان أن روسيا ولبنان "يعربان عن دعمهما الصارم للجهود التي تبذلها سلطات الجمهورية العربية السورية مع حلفائها في مجال محاربة الإرهاب في شخص تنظيمي داعش وجبهة النصرة والجماعات المنضوية تحت لوائهما".

وأشار بوتين وعون عبر البيان إلى "فعالية وثمار عمل روسيا وإيران وتركيا في إطار منصة أستانا على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا وخفض مستوى العنف في هذا البلد".

وشددت الدولتان على "دعمهما للجهود المبذولة في إطار تطبيق المبادرة الروسية الخاصة بضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بيوتهم"، مشيرتين إلى أنهما "تنطلقان من أن حل هذه القضية يتوقف بشكل مباشر على خلق الظروف الملائمة بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية في سوريا نفسها عبر إعادة إعمارها في مرحلة ما بعد النزاع".

ودعا كل من روسيا ولبنان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى الإسهام في ذلك بكل طرق ممكنة.

المصدر: RT