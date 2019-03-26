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سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب عسقلان جنوبي إسرائيل

أخبار العالم العربي

سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب عسقلان جنوبي إسرائيل
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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أفادت مراسلتنا بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب عسقلان جنوبي إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقبل ذلك دوت صافرات الإنذار في منطقة أشكول القريبة من حدود قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي متابعته للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار، مضيفا أن الحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن رفع كافة الإجراءات الاحترازية عن المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، بما فيها عسقلان ونتيفوت وأوفاكيم وغيرها.

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من جهتها، نفت غرفة العمليات المشتركة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ونقل موقع "دنيا الوطن" عن مصادر في الغرفة قولها، إن "الصاروخ الذي سقط بعد الدخول في تهدئة، برعاية مصرية، قد يكون ناتجاً عن عمل فردي، لإحدى الفصائل بغزة، وهو خارج إطار عمل الغرفة المشتركة".

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أمس الاثنين، وقصف الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل القطاع، ما أدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

المصدر: RT، وكالات

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