قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل هو استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي.

وأضاف حسن نصر الله أن ترامب تجرأ على قراره حول الجولان بعد صمت العالم العربي عن مسألة القدس، مشددا على أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأفاد نصر الله بأن الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين هو المقاومة.

وتابع قائلا: "علينا أن نتوقع بعد مدة أن يخرج ترامب ويقول إنه يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وصرح أمين عام حزب الله بأن الأولوية المطلقة للولايات المتحدة وحكوماتها المتعاقبة هي إسرائيل ولا مصالح تُحترم حين تتعارض مع مصالحها.

وطلب نصرالله من الدول العربية أن تعلن في قمة تونس المقبلة سحب المبادرة العربية للسلام من الطاولة والعودة إلى نقطة الصفر.

كما تطرق في الكلمة إلى اللقاءات التي عقدها بومبيو مع المسؤولين، حيث قال "إن كل اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي كان محورها حزب الله وهذا لا يُخفينا لا بل يُسعدنا ويسعدنا أن تكون إدارة ترامب غاضبة منا إلى هذا الحد".

المصدر: وكالات