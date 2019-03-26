كيف تفاعل الفنانون اللبنانيون مع عملية قسطرة قلب الحريري؟!
انشغل عدد من الفنانين بالاطمئنان على صحة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد خضوعه أمس لعملية قسطرة القلب بباريس، فغرّدوا في حساباتهم على مواقع التواصل متمنين له الشفاء.
وغرد الفنان راغب علامة قائلا: "أتمنى لأخي دولة الرئيس سعد الحريري الشفاء العاجل بعد عملية القسطرة التي أجريت له في باريس. أطيب التمنيات لك حبيب قلوبنا وأبعد الله عنك كل شر".
@saadhariri— Ragheb Alama (@raghebalama) March 25, 2019
أتمنى لأخي دولة الرئيس سعد الحريري الشفاء العاجل 🙏🏼 بعد عملية القسطرة التي أجريت له اليوم في باريس.
وقال المغني زين العمر: "ألف حمد الله على سلامتك دولة الرئيس. إنشاء الله ما تشوف مكروه بعد اليوم. منحبّك والله يحميك وترجعلنا بالسلامة... الله معك يا خيّ الكل".
الف حمدالله على سلامتك دولة الرئيس— Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) March 26, 2019
انشالله ما تشوف مكروه بعد اليوم
منحبّك والله يحميك وترجعلنا بالسلامة .....#الله_معك_يا_خي_الكل@saadhariri@AhmadElHariri#zeopic.twitter.com/1JcGSrMNWZ
وكتبت نانسي عجرم متوجهة للحريري قائلة: "ألف الحمد لله على السلامة دولة الرئيس سعد الحريري، ترجعلنا بخير والله يبعد عنك كل شر".
ألف الحمدلله على السلامة دولة الرئيس #سعد_الحريري ترجعلنا بخير والله يبعد عنك كل شر @saadhariri— Nancy Ajram (@NancyAjram) March 25, 2019
ومثلها فعلت نجوى كرم، فقالت: "إنشاء الله بترجعلنا بالسلامة دولة الرئيس سعد الحريري وربّنا يعطيك الصحة الدايمة وما يصيبك مكروه".
انشاالله بترجعلنا بالسلامة دولة الرئيس @saadhariri وربّنا يعطيك الصحة الدايمة وما يصيبك مكروه 🙏🏼🌷🌷🌷— Najwa Karam (@najwakaram) March 25, 2019
المصدر: مواقع التواصل