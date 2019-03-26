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كيف تفاعل الفنانون اللبنانيون مع عملية قسطرة قلب الحريري؟!

أخبار العالم العربي

كيف تفاعل الفنانون اللبنانيون مع عملية قسطرة قلب الحريري؟!
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
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انشغل عدد من الفنانين بالاطمئنان على صحة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد خضوعه أمس لعملية قسطرة القلب بباريس، فغرّدوا في حساباتهم على مواقع التواصل متمنين له الشفاء.

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وغرد الفنان راغب علامة قائلا: "أتمنى لأخي دولة الرئيس سعد الحريري الشفاء العاجل بعد عملية القسطرة التي أجريت له في باريس. أطيب التمنيات لك حبيب قلوبنا وأبعد الله عنك كل شر".

وقال المغني زين العمر: "ألف حمد الله على سلامتك دولة الرئيس. إنشاء الله ما تشوف مكروه بعد اليوم. منحبّك والله يحميك وترجعلنا بالسلامة... الله معك يا خيّ الكل".

وكتبت نانسي عجرم متوجهة للحريري قائلة: "ألف الحمد لله على السلامة دولة الرئيس سعد الحريري، ترجعلنا بخير والله يبعد عنك كل شر".

ومثلها فعلت نجوى كرم، فقالت: "إنشاء الله بترجعلنا بالسلامة دولة الرئيس سعد الحريري وربّنا يعطيك الصحة الدايمة وما يصيبك مكروه".

المصدر: مواقع التواصل

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