الجزائر.. "جبهة التحرير" تدعو القوى السياسية للانخراط في خارطة طريق الرئيس بوتفليقة

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، مساء الاثنين، كل القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق (الندوة الوطنية الجامعة) التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد الحزب الحاكم أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق شواغر في مؤسسات الدولة قد تؤدي إلى الفوضى.

وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع المغلق لأعضاء هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الذي خصص لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية الوطنية، أكد عضو الهيئة حسين خلدون تمسك الهيئة بخارطة الطريق قائلا إنها "لا تزال سارية المفعول" وتدعو "كل القوى السياسية للانخراط فيها لكسب الوقت".

وشدد حسين خلدون على ضرورة "الاحتكام إلى الشرعية الدستورية وألا يحدث أي شاغر في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة".

وجدد عضو هيئة التسيير التأكيد على وقوف الحزب إلى جانب الحراك والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على طابعه الشعبي والسلمي، معربا عن شكره للجيش والأمن على موقفهما من حماية الحراك والوقوف كجهة لا تتدخل مباشرة في العملية السياسية المقبلة.

وبين في السياق أن المؤسسة العسكرية والأمنية جهة ضامنة للانتقال السلس والذهاب إلى جمهورية جديدة أصبحت محل إجماع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية