أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، "خطة لحل النزاع السوري".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله، إن نتنياهو عرض خطته على ترامب خلال زيارته إلى واشنطن أمس.

وتابع المسؤول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سبق أن أطلع بوتين على خطته، قائلا إن الزعيم الروسي أبدى اهتمامه بها.

وذكر المسؤول أن الخطة تقضي بانسحاب القوات الإيرانية من سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مؤكدا إمكانية أن تتبع إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة منهجا ثلاثيا لحل الأزمة السورية.

وجاء هذا الخبر بعد يوم من اعتراف ترامب رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، خارقا بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مما أثار انتقادات دولية شديدة اللهجة، لاسيما من سوريا وروسيا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل