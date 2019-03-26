4 أعوام واليمن بين "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"

بعد 4 سنوات من تأسيس التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، وإطلاق عملياته تحت شعار "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، ازداد الوضع اليمني تأزما سياسيا واجتماعيا وعسكريا.

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4 سنوات جرت فيها مياه كثيرة، وتداخلت فيها تطورات عسكرية وسياسية متفاوتة إلى حد التناقض. وحدها الحرب ظلت مستمرة تحصد البشر وتدمر الحجر في اليمن الذي نسي أنه وصف يوما ما بـ"اليمن السعيد" في غابر الأزمان والماضي من الأيام.

وشهدت السنة الرابعة تراجعا لقوات الحوثيين التي خسرت كثيرا من مناطق سيطرتها وعجزت عن تحقيق أي تقدم في معظم الجبهات، غير أن القوة الحوثية شهدت تطورا ملحوظا في جانب هام، وهو القوة الصاروخية التي يعتبرها خصومها تهديدا حقيقيا لدول الجوار. وتمثل هذا التطور بزيادة عدد الصواريخ الباليستية، التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات، وبرغم أن دفاعات التحالف العربي استطاعت في كل مرة اعتراض هذه الصواريخ إلا أن هذا التطور أصبح يشكل قلقا لدى دول التحالف العربي إذ تعدها تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

الشرعية التي قام التحالف لإعادتها إلى اليمن شهدت تصدعات كثيرة، غذّتها عوامل شتى، كما دلت أحداث الانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية الذي قادته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال اليمن، بحسب ما قالت الحكومة اليمنية ذاتها.

التحالف العربي لدعم الشرعية ذاته، لم يسلم من التصدعات، فقد انسحب دولة قطر من منه، عقب توتر بين دول التحالف ذاته.

بعد 4 سنوات ازداد اليمن السعيد حزنا بعد أن دمرت كامل بنيته التحتية جراء الحرب الدائرة رحاها بين جماعة الحوثي وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وتسببت الحرب في سقوط عدد كبير من المدنيين، حيث بلغ عدد القتلى 12،749، هم 7،738 رجلا و 1،922 امرأة و 2،646 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 20،453، هم 15،916 رجلا و2،074 امرأة و2،463 طفلا، حسب إحصاءات غير نهائية للأمم المتحدة

كما تسببت الحرب في دمار كبير جعل اليمن يخسر رقما ليس بالقليل من البنية التحتية حيث شملت الأضرار: "712 مسجدا، 763 مدرسة ومعهدا، 223 منشأة سياحية، 206 معالم أثرية، 103 منشآت رياضية، 113 منشأة جامعية، 26 منشأة إعلامية، 663 مخزن غذاء، 515 ناقلة غذاء، 15 مطارا ، 14 ميناء.

المصدر: RT