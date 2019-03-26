الدفاع التركية: تسيير أول دورية مشتركة بين قوات تركية وروسية في محيط تل رفعت السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قوات تركية وروسية سيرت أول دورية مستقلة ومنسقة في محيط بلدة تل رفعت السورية بريف حلب الشمالي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في منطقة تل رفعت قامت القوات المسلحة التركية والروسية بتسيير أول دورية مستقلة ومنسقة". وأوضح البيان أن تسييرها جرى "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا، بهدف ضمان الاستقرار ووقف إطلاق النار ومنع اعتداءات على عسكريينا".

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وفي 17 سبتمبر الماضي، اتفق الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، أثناء لقائهما في مدينة سوتشي الروسية، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في مقاطعة إدلب السورية، تفصل بين أراض تسيطر عليها الحكومة السورية ومنطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة هناك.

ويقضي الاتفاق بانفصال مجموعات المعارضة المعتدلة عن "الإرهابيين"، وكذلك تسيير روسيا وتركيا دوريات مستقلة في المنطقة منزوعة السلاح بالتنسيق بينهما.

المصدر: وكالات