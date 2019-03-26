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شاهد.. الفيديو المتسبب في أزمة الفنانة شيرين بمصر!

أخبار العالم العربي

شاهد.. الفيديو المتسبب في أزمة الفنانة شيرين بمصر!
youtube
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تناقلت وسائل الإعلام المصرية، فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي تسبب في أزمتها الأخيرة بمصر، وأدى إلى إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق.

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شيرين
إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب إساءتها لمصر

وظهرت شيرين خلال الفيديو تقول:" أيوة كدة أتكلم براحتي علشان اللي بيتكلم في مصر بيتسجن". وذلك خلال حفل أقامته بدولة البحرين.

وجاء إيقاف المطربة المصرية، بسبب هذه التصريحات التي أطلقتها، وما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك "لتطاولها على مصر ونشرها أخبارا كاذبة".

وتابع: "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

المصدر: يوتيوب + RT

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