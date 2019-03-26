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الداخلية السورية تصدر تعميما يخص استقبال اللاجئين

أخبار العالم العربي

الداخلية السورية تصدر تعميما يخص استقبال اللاجئين
Reuters
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أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، تعميما، دعت فيه قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية إلى حسن استقبال المواطنين، الذين غادروا سوريا عبر منافذ غير رسمية.

وجاء في المرسوم أنه "نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد، الأمر الذي اضطر الكثيرين من المواطنين إلى مغادرة القطر من غير المعابر الرسمية، رغما عن إرادتهم وهربا من بطش المجموعات الإرهابية المسلحة، فإنه يتعين على قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن".

كما طالبت وزارة الداخلية الجهات المعنية بإلغاء الإجراء الإداري، الذي كان معمولا به سابقا في هذه الحالات.

المصدر: RT

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