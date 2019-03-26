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إسرائيل تنشر لقطات نادرة للسادات في ذكرى اتفاقية السلام مع مصر (صور)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تنشر لقطات نادرة للسادات في ذكرى اتفاقية السلام مع مصر (صور)
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أحيت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ40 لمعاهدة السلام مع مصر، المعروفة بكامب ديفيد، والتي تم توقيعها في 26 مارس عام 1979.

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وبهذه المناسبة نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" فى موقعها الإلكتروني على "تويتر" لقطات نادرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات تحت عنوان "40 سنة لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر".

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر": "في مثل هذا اليوم، في 26 مارس عام 1979، تم في واشنطن التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل ومصر".

وأضافت: "صافح الرئيس المصري أنور السادات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين، وبهذه المناسبة نشرت المكتبة الوطنية هذه الصور النادرة".

ووقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 عقب مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين الطرفين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.

المصدر: وكالات

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