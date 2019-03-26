عون يحذر أوروبا من موجة جديدة من اللاجئين السوريين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في بلاده، يمكن أن يتوجهوا في القريب العاجل إلى أوروبا من جديد، وذلك بسبب استيائهم من وضعهم الاقتصادي في لبنان.

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وأضاف عون أثناء لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين في موسكو، اليوم الثلاثاء أن أوروبا تهتم اليوم بشكل مباشر بتسوية الوضع في هذا المجال، إذ أن اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يعبرون اليوم عن استيائهم من الوضع الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى بداية موجة جديدة من هجرة اللاجئين السوريين إلى أوروبا".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أكثر من مرة عن ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشرط مراعاة كل حقوقهم.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حاليا 1,5 مليون شخص، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 4 ملايين شخص، الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني في لبنان. وأيدت بيروت عام 2018 المبادرة الروسية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ويقوم الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأول زيارة رسمية له إلى روسيا، وذلك بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي