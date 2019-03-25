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إميل لحود يحذر من خسارة أراض لبنانية جراء قرار ترامب

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إميل لحود يحذر من خسارة أراض لبنانية جراء قرار ترامب
Reuters Ali Jarekji
الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود (صورة من الأرشيف)
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حذر الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان سيؤدي إلى خسارة لبنان لبعض أراضيها.

وقال لحود في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن اللبنانيين يجب أن يعرفوا ما هو معنى تسليم الجولان لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ربطت شبعا وكفرشوبا اللبنانيين بالجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان دان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية اللبنانية إن هذا القرار "يخالف كل قواعد القانون الدولي ويقوض أي جهد للوصول إلى السلام العادل".

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يذكر أن إميل لحود كان يشغل منصب الرئيس اللبناني في الفترة من 1998 إلى 2007.

المصدر: RT

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